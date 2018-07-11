İlk LNG’li kamyonlar Türkiye yollarında

Shell&Turcas ilk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in Dilovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde kurdu. Fabrika üretimi IVECO Stralis NP460 LNG kamyonu ve üç adet dizelden LNG’ye dönüştürülen kamyonlar Türkiye karayollarında lojistik operasyonlarına başladı.

Firma yakın zamanda LNG Dolum Sistemi'ni ve LNG’li kamyonları diğer lojistik firmaların da kullanımına sunacak.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem “Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ve dünyada daha fazla ve daha temiz enerji talebi hızla artıyor. Bu talebin farklı enerji kaynakları ile karşılanması gerekli. Bu çerçevede LNG, artık birçok ülkede lojistik sektörü için bir alternatif olarak sunulmaya başlıyor. Ülkemizi bu anlamda yeniliklere hazırlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. İthalat bedeli motorine göre daha düşük olan LNG, karayolu taşımacılığında yakıt olarak kullanıldığında dizele göre yüzde 35’e varan1 tasarruf sağlayacak ve aynı zamanda cari açığa olumlu etki edecek. LNG ayrıca daha temiz yanan bir enerji kaynağıdır.” dedi.



Lojistik sektörünü geleceğin ekonomik ve çevreci yakıtları ile tanıştırarak, Türkiye’de Shell LNG istasyon ağı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Shell & Turcas CEO’su Felix Faber de şöyle konuştu:

“Türkiye’nin ihracatının belkemiği olan lojistik sektörü dünyada önemli bir yere sahip. Türkiye’yi LNG istasyon yatırımları için öncelikli ve potansiyeli yüksek bir ülke olarak değerlendiriyoruz. İlk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in Dilovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde kurduk. IVECO ile birlikte fabrika üretim LNG kamyonunu ilk defa Türkiye’ye getirdik. Hem İsmet Lojistik’e hem de IVECO’ya bizimle olan işbirlikleri için teşekkür ediyoruz."



