Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselirken galibiyet golü yeni transfer Diego Perotti'den geldi. Sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydeden Diego Perotti, 2-1'lik galibiyet sonrası şunları söyledi:

"Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Penaltıyı atabileceğimi hissettim. Ben yeni katılan bir oyuncuyum takıma, arkadaşlarım da bana bıraktı. Onlara teşekkür ediyorum."