İlk mezunlarını verdi

BKM Mutfak'ın Akasya Kültür Merkezi ile iş birliğiyle kurduğu, Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde başlayan Oyunculuk Atölyesi'nin Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi ilk mezunlarını verdi. Oyunculuk Atölyesi'nin 7 - 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi'nde 61 çocuk, 6 ay boyunca Bülent Çatar ve Onur Atilla'dan ders aldı.

Çocukların oyunla öğrenme metoduyla hareket, ortak hareket, ses ve beden kullanımı, dil becerilerinin gelişmesi, hikâye anlatma becerilerinin gelişmesi ve öz güvenlerinin artmasına yönelik çalışmalar yapan Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi'nin ilk mezunları BKM'de düzenlenen sertifika töreninden önce Bülent Çatar'ın yazdığı veya uyarlama olan skeçleri ve kısa oyunları sahneledi.

Çocuklarının sahnelediği skeçleri izleyen ebeveynlerin oldukça duygulu saatler yaşadığı törenin sonunda çocukların mutluluğu aldıkları sertifikalarla iyice arttı.

Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi'nin eğitmeni Bülent Çatar, çocukların oyunla öğrenme ve sahne üstü tecrübe kazanacağı bir çok çalışma biçimini öğrendiklerini "Çocukların takım olma, öz güven, kendini doğru ifade edebilme ve rol becerisine sahip olmaları bunun örnekleridir. Bu süreç, öğrenci ve eğitmenin birlikte çalışması ile başarıldı. Yıl içindeki kazanımlarını profesyonel bir şekilde sahnede sergilediler. Bir çok skeç ve kısa oyunlarla sahne alma keyfini yaşadılar. Kalabalık bir seyirci grubunun yoğun alkışları onlar için en büyük mutluluk kaynağıydı. Tam bir takım çalışması örneği sergilediler" sözleriyle dile getirdi.

Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi, temmuz ve ağustos aylarında sekiz haftalık yaz tiyatro atölyesi çalışması yaptıktan sonra yeni sezonu ekimde açacak.