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        Haberler Gündem İlk sahur ne zaman, hangi gün? İlk sahura saat kaçta kalkılacak?

        İlk sahur ne zaman? İlk sahura hangi gün saat kaçta kalkılacak?

        11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar "İlk sahura ne zaman kalkacağız, ilk sahur hangi gece?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur günü ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:25
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        Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutacak olan müminler, ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırıyor. İşte ilk sahur günü ve saati; 2024 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan İmsakiyesi...

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        İLK SAHUR NE ZAMAN?

        10 Mart 2024 Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gecede Müslümanlar ilk sahurunu yapacak ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ise ilk iftarını yapacak.

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        İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da ilk sahur 10 Mart Pazar'ı, 11 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 05.51'de olacak. İlk iftar ise 11 Mart Pazartesi akşamı 19.13'te olacak.

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        ANKARA'DA iLK SAHUR SAAT KAÇTA?

        Ankara'da ilk sahur 10 Mart Pazar'ı, 11 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 05.33'de olacak. İlk iftar ise 11 Mart Pazartesi akşamı 18.58'de yapılacak.

        ANKARA İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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        İZMİR'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

        İzmir'de ilk sahur 10 Mart Pazar'ı, 11 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 06.01'de olacak. İlk iftar ise 11 Mart Pazartesi akşamı 19.21'de yapılacak.

        İZMİR İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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