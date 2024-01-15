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        Haberler Ekonomi Teknoloji İlk Türk astronot uzaya gidiyor - Teknoloji Haberleri

        İlk Türk astronot uzaya gidiyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yapacağı yolculuk ve çalışmaların, Türk gençleri için ilham kaynağı olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:11
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        İlk Türk astronot uzaya gidiyor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade etti.

        İlk Türk astronot Gezeravcı'nın Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşecek fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yolculuğa çıkacağına dikkati çeken Kacır, bu tarihi ana şahitlik etmek üzere Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte olacaklarını belirtti.

        UZAY İSTASYONUNDA 13 BİLİMSEL DENEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK

        Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştireceği bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz."

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