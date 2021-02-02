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HaberlerBiyografiİlk Türk kadın doktor Safiye Ali'nin doğum günü! Safiye Ali kimdir?
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Safiye Ali kimdir? İlk Türk kadın doktor Safiye Ali'nin doğum günü!

Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktorudur. Kadın hastaların kadın doktorları tercih etmesinden dolayı ülkemizde kadın doktorlara gereksinim duyuluyordu. Ancak ne yazık ki kadın öğrencilere tıp eğitimi verilmiyordu. Safiye Ali, tıp eğitimi almak için Almanya'ya gitti. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'de birçok ilke imza attı. Peki Safiye Ali kimdir? İşte Safiye Ali'nin biyografisi...

İlk Türk kadın doktor Safiye Ali'nin doğum günü! Safiye Ali kimdir?

Google ilk Türk kadın doktor Safiye Ali'nin doğum gününü unutmadı ve Safiye Ali'ye özel doodle hazırladı. Peki Safiye Ali kimdir? İşte ilk Türk kadın doktor Safiye Ali'nin hayat hikayesi...

SAFİYE ALİ KİMDİR?

1894 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Safiye Ali’nin babası Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit’in yaverlerinden Ali Kırat Paşa, annesi Şeyhülharem Hacı Emin Paşa’nın kızı Emine Hasene Hanım’dır.

Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmıştır. Dedesi Hacı Emin Paşa 17 yıl Mekke şeyhülislamlığı yapmıştır. Babasını küçük yaşta kaybeden Safiye Ali, dedesi Emin Paşa’nın Valideçeşme’deki konağında büyümüştür.

İstanbul’da Amerikan Kız Koleji’nden Ocak 1916 da mezun olmuştur. Kolej yıllarında iken tıp doktoru olmaya karar verdi. Kadın hastaların kadın doktorları tercih etmesinden ötürü ülkede kadın doktorlara gereksinim duyuluyordu, ancak Darülfünun Tıp Fakültesi henüz kadın öğrenci kabul etmiyordu.

I. Dünya Savaşı sürerken maddi güçlüklere rağmen Almanya’ya giderek Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü. Dönemin Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey’in yardımıyla devlet bursu alan Safiye Ali, çok hızlı bir şekilde Almanca öğrenerek hemen derslere başladı.

1921 yılında "Bebeklerde İç Pakimenenjit Kanaması" hakkındaki tezi ile Almanya’dan diplomasını aldı. Almanya’da eşi Dr. Ferdinand Krekeler (sonradan aldığı adı ile Ferdi Ali) ile evlendi.

Haziran 1923’te Türkiye’nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini aldı ve eşi ile birlikte Cağaloğlu’nda muayenehane açtı. İlk zamanlar tanınmadığı için muayenehanesine kimse gelmediğini ve hatta kadın olduğu için düşük vizite ücreti ödemek isteyenlerin oldu. İstanbul’da beş yıl doktorluk yaptı ancak karşılıksız olarak anne-çocuk sağlığına yaptığı hizmetler klinik çalışmalarının önüne geçti.

Anne sütünden kesilen ve steril süt içme imkanından mahrum olan çocuklar için Fransız Kızılhaç’ı tarafından kurulup 1925’te Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne bırakılan Süt Damlası Bakım Evi’nin başına geçen Safiye Ali, gönüllü çalışmalarıyla bakım evinin etkin ve aktif hale gelmesini sağladı. Süt Damlası’ndaki çalışmaları kadınları emzirmeye teşvik etme; yetersiz beslenen çocukların sağlıklı beslenebilmeleri amaçlı eğitimler düzenlemeye odaklı idi.

Safiye Ali ayrıca sütten kesilmiş 1 yaş sonrası hasta ve zayıf çocukların bakımı ile ilgilenmek üzere Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesi’ni kurdu. Londra, Viyana ve Bologna’da düzenlenen kongrelerde Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni temsil etti.

1928’de İstanbul’da muayenehanesi olan hekimler arasındaki tek kadındu. Bu dönemde toplum, kadın doktora o kadar yabancıydı ki Malul Gaziler Büyük Ticaret Salnamesinde adı, “Safiye Ali Bey” olarak geçmektedir. Erken Cumhuriyet dönemindeki kadın hareketinin içinde yer alan Safiye Ali’nin 1928’de Bolonya’da toplanan Beynelmilel Kadın Doktorlar Konferansı’nda edindiği sosyal ve bilimsel izlenimleri Servet-i Fünun’da yayınlanmıştır.

Safiye Ali, mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da başlayan feminist harekete katıldı ve Türk Kadınlar Birliği’nin Sıhhiye Komisyonu başkanlığını üstlenerek fuhuşla mücadele için çalıştı.

Kendisine kanser teşhisi konulması üzerine Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya yerleşti. II. Dünya Savaşı yıllarında sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürdü.

5 Temmuz 1952’de Dortmund’da hayatını kaybetti.

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