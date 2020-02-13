DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, ilk yardım çantası içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 60 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız silah ve 16 fişek ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.K. ve B.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. R.T., Ş.K., H.T.A., F.B., E.Ö., U.S. ve H.Ö. 'nün savcılık sorguları sürüyor.