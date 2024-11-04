Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Osman Can Özdemir ise ilk yardım eğitimlerinin hem mesleki hem de kişisel olarak önemli, temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu bilgilerin sadece belli başlı meslekler için değil, herkes için gerekli olduğunu kaydetti.