Türkiye'nin tasarımı tamamen yerli ULAK ile dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline geldiğine dikkati çeken ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK'ın, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olduğunu anlattı.
"Türkiye'nin 5G ve ötesi için İletişim Gücü" sloganıyla çalışmalarına başladığını vurgulayan Balcı, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında birinci fazda 508, ikinci fazda 326 olmak üzere toplamda 834 ULAK baz istasyonu siparişinin tamamının teslimatını tamamladıklarını söyledi.
Yeni siparişlere cevap vermek için de hazır olduklarını vurgulayan Balcı, "Teslim ettiğimiz 834 baz istasyonundan 455'i hali hazırda halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.
Evrensel Hizmet Projesi'nin yanı sıra operatörlerin şebekeleri için de hazırlıklarını tamamlandıklarına dikkati çeken Balcı, halen büyük bir kısmı şehir merkezinde olmak üzere 20'den fazla noktada ULAK baz istasyonunun operatörlere canlı trafiği taşıdığını kaydetti.
- "Yeni siparişler için görüşmelerimiz sürüyor"
4,5G baz istasyonlarına yatırımın, 2024 yılına kadar devam etmesinin beklendiğini dile getiren Balcı, bu sürede yaklaşık 20 bin 4,5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Bu yatırımın önemli bir bölümünü, yerli ve milli ULAK baz istasyonlarıyla yapılmasını hedeflediklerine işaret eden Balcı, şöyle devam etti:
- "4,5G ULAK altyapısını, ULAK 5G'ye dönüştürmek istiyoruz"
Balcı, Türkiye için kritik öneme sahip Kamu Güvenliği ve Acil Durum Haberleşme Ağı'nın uçtan uca yerli imkanlarla yapılmasının önemine işaret ederek, bu kapsamda çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Hedefleri ötelemeden yerlilik ve millilik oranlarını bugünden başlayarak yakalamak istediklerine işaret eden Balcı, operatörlerin altyapılarında oluşturulacak 4,5G ULAK altyapısını, yine yerli ve milli imkanlarla ULAK 5G'ye dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Balcı, 5G'ye giden yolun 4,5G'den geçtiğine inandıklarını dile getirerek, ULAK Haberleşme'nin, ekosistemiyle geliştirdiği 4,5G ULAK Baz İstasyonu'nun, 5G uyumlu MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi ve 5G Çekirdek Şebeke projelerinde oluşturulan birikim ve tecrübeyle Türkiye'nin 5G'si için çalışmalara hızla devam ettiğini bildirdi.
"Hedefimiz, 5G ve ötesi için geniş bant iletişim teknolojileri konusunda Türkiye'nin markası olmak." diyen Balcı, 5G'nin farklı sistemleri içinde barındıran bir altyapı oluşturacağını ve 4,5G sistemlerinin uzun bir dönem, bunun ana unsuru olmaya devam edeceğini ifade etti.
Balcı, telekom şebeke altyapılarında, bugünden başlayarak yeterli oranda yerli ürünlerle yer alınmazsa, 5G'ye geçildiğinde, geliştirilen yerli ve milli altyapı sistemleri için entegre olabilecek uygun ortam bulmakta dahi güçlük çekilebileceği uyarasında bulunarak, "Bu nedenle bir taraftan 4,5G'yi ürünleştirmeye, özelliklerini artırmaya gayret ederken, 5G için de konsantre bir şekilde ürün odaklı olarak çalışmalarımızı tamamlamaya özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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