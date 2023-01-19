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LaLiga devi Barcelona, İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak istiyor. İngiltere basınından The Telegraph'ın haberine göre Katalan ekibi hem N'Golo Kante hem de İlkay Gündoğan'ı Bosman kuralıyla transfer etmenin peşinde.

Manchester City'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ı Xavi'nin çok istediği belirtiliyor. İngiltere ekibinin İlkay'a yeni bir sözleşme teklif ederek elinde tutmak isteyebileceği de kaydedildi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu Manchester City ile 278 maça çıkarken 51 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.