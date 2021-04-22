Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİngiltere
ABONE OL

İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer

İngiliz kulübü Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatının, Avrupa Süper Ligi projesiyle karşılaştırıldığında ehvenişer olduğunu söyledi.

İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer

İlkay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkes Avrupa Süper Ligi'ne odaklandığı için yeni Şampiyonlar Ligi formatının yeterince konuşulmadığına değinerek, "Hep daha fazla maç isteniyor. Oyuncuları düşünen kimse yok mu? Yeni Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Ligi'ne kıyasla ehvenişer. Mevcut format zaten çok iyi çalışıyor. Bu nedenle hem oyuncular hem de taraftarlar için dünya futbolunun en popüler kulüp organizasyonu." ifadelerini kullandı.

"İsviçre sistemi" olarak bilinen modele geçileceğini duyuran UEFA, katılımcı sayısının 32'den 36'ya, grup aşamasındaki maç sayısının da 6'dan 10'a yükselmesine karar vermişti.

20 takımla düzenlenmesi planlanan Avrupa Süper Ligi'nin grup aşamasında ise her takımın 18 karşılaşmaya çıkacağı açıklanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız: Kasımpaşa'ya karşı art niyet VAR!
FUTBOL"Kasımpaşa'ya karşı art niyet VAR!"
Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Florentino Perez'den tepki çeken Türkiye açıklaması
FUTBOLTepki çeken Türkiye açıklaması
Kasımpaşa :0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 puan Başakşehir'in
SEZON FİNALİ - Galatasaray - Trabzonspor maçı yazar yorumları - Spor HABERLERİ
FUTBOLSezon finali!
İbrahim Yıldız: Fatih Terim'in haline üzüldüm
FUTBOL"Fatih Terim'in haline üzüldüm"
Ahmet Nur Çebi: Şampiyon biziz! Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOLÇebi'den çok çarpıcı açıklamalar
Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı
FUTBOLBarça, ASL'de kurucu üye olarak kalacak!
Milan, Ibrahimovic'in sözleşmesi 1 yıl uzattı
FUTBOLIbrahimovic 1 yıl daha Milan'da!
Sadi Çeri: Rakibe pozisyon vermeden yenildik
FUTBOL"Rakibe pozisyon vermeden yenildik"
Aykut Kocaman: Demba Ba kararı teknik bir karardı
FUTBOL"Demba Ba kararı teknik bir karardı"