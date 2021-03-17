Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek tur atlarken çeyrek final biletini getiren gollerden birini İlkay Gündoğan kaydetti. 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu ligde ardı ardına sıraladığı gollerine Devler Ligi'nde de devam etti! İlkay Gündoğan'ın bu performansı da Guardiola'nın herkesi güldüren sözlerini akıllara getirdi!

PEP'İN DOKUNUŞU

Sergio Agüero'nun sakatlık problemleri ve Gabriel Jesus'un düşük performansı haftalar önce Pep Guardiola'yı yeni bir oyun anlayışına itmişti. Rakiplerin kapanan savunmasını aşmak için onlarca şey deneyen Katalan menajer, santrforsuz bir dizilime dönmüş ve Manchester City bu anlayışla yükselişe geçmişti. Kariyerinin tamamında atakları bitiren değil başlatan oyuncu olan İlkay, Guardiola'nın dokunuşuyla bu kez son vuruşu yapan kategorisine evrildi!

HER ŞEY WEST BROMWICH MAÇIYLA BAŞLADI...

Premier Lig'de bu sezonki ilk golünü forma giydiği 7. maç olan West Bromwich mücadelesinde kaydeden tecrübeli yıldız sonrasında Newcastle United ve Chelsea ağlarına peş peşe birer gol kaydetti. Brighton&Hove Albion mücadelesini pas geçen İlkay devamındaki Crystal Palace, Aston Villa ve West Bromwich maçlarında da rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 8'e yükseltti. Liverpool ve Tottenham maçlarında da ikişer gol atan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde de dün bir gol atarak takımının çeyrek finale kalmasına katkı sağladı.

GUARDIOLA, "İNSANLARA SÖYLEDİĞİMDE BANA GÜLÜYORLARDI" DEDİ

Premier Lig'de ocak ayının en iyi futbolcusu seçilen ve 12 gole ulaşan İlkay'a Tottenham maçından övgüler yağdıran Guardiola "Onun daha önce santrfor oynayabileceğini birçok kez söylemiştim. Sahte 9 gibi yani. Ve bunu duyan herkes bana gülüyordu" ifadelerini kullanmıştı. Zaman Pep Guardiola'yı haklı çıkarırken İlkay da kariyerinin açık ara en iyi sezonunu geçirmeye devam ediyor.

"KALEYE GEÇMEM GEREKİRSE GEÇERİM"

Dünkü mücadelenin ardından Sky Sports'a konuşan İlkay, bu sezon Guardiola'nın kendisini farklı bir bölgede oynattığını dile getirdi ve şunları söyledi: "Kaleye geçmem gerekirse, sol bek, sağ bek oynamam gerekirse de oynarım, elimden geleni yaparım. Teknik direktörümün benden ne istediğine bakacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futbolda mutluluğumu takımın başarısı etkiliyor. Ceza alanına daha yakın oynuyorum, doğru zamanda doğru koşuları yapmaya çalışıyorum. Teknik direktörüm benim bu pozisyonda oynayabileceğimi her zaman biliyordu. Geçmişte oynadım, benim için yeni değil, yani biliyordum." ifadelerini kullandı.