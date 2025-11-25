UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından İlkay Gündoğan, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM OLDU"

İlkay Gündoğan, "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var." dedi.

REKLAM

Deneyimli yıldız, "Ben de sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız." diye konuştu.