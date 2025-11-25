Habertürk
        İlkay Gündoğan: Çok üzücü bir akşam oldu

        İlkay Gündoğan: Çok üzücü bir akşam oldu

        Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, 1-0 yenildikleri Union Saint Gilloise maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir akşam oldu" dedi.

        Giriş: 25.11.2025 - 23:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:24
        "Çok üzücü bir akşam oldu"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından İlkay Gündoğan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM OLDU"

        İlkay Gündoğan, "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var." dedi.

        Deneyimli yıldız, "Ben de sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız." diye konuştu.

        "FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

        35 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz." diye konuştu.

        İlkay Gündoğan, ligdeki Fenerbahçe derbisi için, "Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

