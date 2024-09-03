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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine yorum! - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine yorum!

        Galatasaraylı olmasıyla da bilinen Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine dikkat çeken bir yorumda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:52
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        İlkay'dan Osimhen transferine yorum!
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        Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların transferinin ardından İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

        İlkay Gündoğan yaptığı yorumda, "Wow... Crazy" ifadelerini kullandı.

        Galatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yanıt gönderdi.

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