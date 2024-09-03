İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine yorum!
Galatasaraylı olmasıyla da bilinen Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Giriş: 03.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:52
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların transferinin ardından İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
İlkay Gündoğan yaptığı yorumda, "Wow... Crazy" ifadelerini kullandı.
Galatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yanıt gönderdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ