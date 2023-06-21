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İlkay Gündoğan imzayı atıyor!

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve adı birçok dev ile anılan İlkay Gündoğan imzayı atıyor!

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    La Liga'da şampiyon olan ve gelecek sezon bu başarıyı sürdürmek isteyen Barcelona transfer çalışmalarına başladı.
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    Sergio Busquets'in takımdan ayrılmasıyla beraber orta sahaya ihtiyaç duyan Barcelona, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı.
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    Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 
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    51 RESMİ MAÇTA OYNADI

    Bu sezon kritik gollerle takımı şampiyonluk yolunda tutan İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 7 asist yaptı.
  • İlkay Gündoğan imzayı atıyor! Transfer anlaşması duyuruldu

    Manchester City kariyerinde toplam 304 resmi maça çıkan İlkay bu karşılaşmalarda 60 gol atarken 40'da asist katkısı sağladı.

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