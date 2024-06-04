İlkay Gündoğan "ırkçı" ankete tepki gösterdi

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayımlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan "ırkçı" ankete tepki gösteren kaptan İlkay Gündoğan, bu tür anketlerin yapılmasının ve onlara değer verilmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Gündoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan Alman Milli Takımı'nın kampında ülke basınına yaptığı açıklamada, ırkçı tutumlara ilişkin sorunun dünya genelinde var olduğunu herkesin bildiğini belirtti.

"Yani, son birkaç aydaki, hatta belki de son yıllardaki siyasi gelişmelere baktığınızda bu (anket) beni hiç şaşırtmadı." diyen Gündoğan, muhtemelen bunun gelecekte de böyle olacağını ancak durumun iyileşmesini ümit ettiğini dile getirdi. REKLAM Gündoğan, "Yine de bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulundu.