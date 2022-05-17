Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılacağı belirtildi. İngiliz basını, yeterli forma şansı bulamadığını düşünen İlkay'ın ayrılık kararı aldığını kaydetti. İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay'a kulüpten de izin verildiği aktarıldı.

İspanya basını da bu gelişmenin ardından İlkay'ın Madrid'e gittiğini ve Real Madrid'e transfer olabileceğini yazdı.

Bu sezon 26'sı ligde olmak üzere toplam 42 maça çıkan İlkay 8 gol atarken 6 da asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu, 2016'da 27 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan Manchester ekibine geçmişti.