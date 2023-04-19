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Sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı açıklamalarda Alman yıldız, Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını doğrularken, bu akşam oynayacakları Bayern Münih maçına da değindi.

"BARCELONA İLE GÖRÜŞMELER DOĞRU'' Sözleşme durumuyla ilgili konuşan ve Barcelona iddialarını değerlendiren Gündoğan, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet, bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" dedi.

"BAYERN MÜNİH, ALMANYA'NIN EN BÜYÜK KULÜBÜ" Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacakları maçı da değerlendiren Gündoğan, "Bayern Münih, Almanya'nın en büyük kulübü ve her yıl tüm kupaları kazanmak için mücadele ediyorlar. Dünyanın en iyi takımlarından biri. Çok hırslılar" ifadelerini kullandı.