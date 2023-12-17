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        Haberler Spor Diğer İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan gümüş madalya - Diğer Haberleri

        İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan gümüş madalya

        Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda yarışan İlke Özyüksel Mihrioğlu, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:14
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        İlke'den gümüş madalya
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        Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İlke, başkent Paris’te düzenlenen organizasyonda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonucu 1435 puan toplayarak kadınlar kategorisinde 2. oldu.

        İngiliz Emma Whitaker 1446 puanla ilk, Mısırlı Amira Kandil ise 1423 puanla 3. sırayı aldı.

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