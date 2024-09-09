İlkel içgüdüler: Atalarımız bilimden önce hangi yiyeceklerin faydalı hangilerinin zararlı olduğunu nasıl biliyordu?
Bilim ve araştırmalar hayatımızı şekillendirmeden önce, atalarımız hangi yiyeceklerin faydalı ya da zararlı olduğunu anlamak için doğanın içgüdülerine güveniyordu. Deneme yanılma yoluyla edinilen tecrübeler, hayatta kalmanın en önemli aracıydı. İşte detaylar...
Tarih öncesi insanlar, besinler konusunda bugünkü gibi bilimsel verilere sahip değildi, ancak hayatta kalmak için keskin içgüdülere ve gözleme dayalı bir bilgiye başvuruyorlardı. Bitki ve hayvanları gözlemleyerek, hangilerinin güvenli, hangilerinin tehlikeli olduğunu öğreniyorlardı. İşte detaylar...
ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ
Çocukken neredeyse tamamen gözlem ve taklit yoluyla öğreniriz. Kahkaha atmaktan yürümeye, nesneleri kullanmaktan empatiye kadar, hayatımızdaki davranışları genellikle başkalarında tanık olduklarımıza göre şekillendiririz. Aynı şey yemek için de geçerlidir.
Hayatımızın ilk birkaç yılında ebeveynlerimizi her sabah muz yerken görürsek, beynimiz bu bilgiyi kataloglar ve muzun yenmesi güvenli bir yiyecek olduğunu not eder. Büyüdükçe, muhtemelen ebeveynlerimizi masadaki gümüş takımları yerken hiç görmeyiz, bu nedenle çatal ve bıçakların yiyecek türlerinden ziyade araçlar olduğunu anlamaya başlarız.
AYNI DAVRANIŞ SADECE MİLYONLARCA YIL ÖNCE
Şimdi aynı “öğrenilmiş davranış” kavramını binlerce hatta milyonlarca yıl önceki uzak atalarımıza uygulayın. Erken insanlık tarihinin büyük çoğunluğunda hominidler avcı ve toplayıcıydı. Bu, genellikle birden fazla nesil boyunca aynı bölgelerde kaldıkları, kendilerini ve yavrularını farklı flora ve fauna türlerine yalnızca yavaşça maruz bıraktıkları anlamına geliyordu.
Yeni bitkilerle karşılaştıklarında veya bölgelerine girdiklerinde, muhtemelen temel bir deneme yanılma süreci kullanılmış olmalıdır. Her seferinde az miktarda bitki, tohum, çilek, meyve, böcek ya da hayvan tüketilirdi. Eğer birisi şiddetli bir şekilde hastalanır ya da ölürse, gelecekte o maddeden kaçınılırdı. Herhangi bir kötü etki görülmezse, söz konusu madde “güvenli” bir gıda olduğu tam olarak belirlenene kadar artan dozlarda yavaş yavaş diyete dahil edilebilir.
DENEME YANILMA SÜRECİ
Deneme ve yanılma, bir türün hayatta kalması için oldukça rastgele bir süreç gibi görünebilir, ancak aynı gelenek/yaklaşım, gezegendeki her memeli, sürüngen, balık ve prokaryot için daha da geriye uzanmaktadır. En eski bakterilere kadar, yabancı bir makromolekül yuttuklarında, bu onları ya öldürür ya da öldürmezdi.
DUYARLILIĞA SAHİP OLANLAR HAYATTA KALDI
Hayatta kalanlar ve üreyenler, ölümcül olmayan belirli bileşikler için programlanmış duyarlılığa sahip olanlardı. Çoğaldıklarında, zehirli olmayan bileşikler için benzer bir eğilim aktarılacaktı. Bu ilkel bir “deneme yanılma” sürecidir, ancak gezegendeki tüm yaşam boyunca tahmin edilebilir ve doğal seçilim merceğinden daha iyi anlayabileceğimiz bir süreçtir.
"ATALARIMIZ YERYÜZÜNE ÇOK DAHA BAĞLIYDI"
İlk atalarımız yeryüzüne modern insanların çoğundan çok daha bağlıydı ve yaşadıkları bitkiler ve ekosistemler hakkında derin bir anlayışa sahip olmak zorundaydılar. Öğrenilmiş davranışları, kendilerinden önce gelen nesilleri gözlemleyerek ve bu bilgiyi özümseyerek ortaya çıkmıştır.
TARIM SÜRECİ
İnsanlar büyük ölçüde tarıma dayalı hale geldikten ve diyetlerini temel gıdalara indirgedikten sonra, yabani bitkilerle ilgili bilgilerin çoğu kayboldu ya da azaldı, ancak bölgede en iyi neyin yetiştirilebileceğine bağlı olarak beslenme gelenekleri ve bölgesel standartlar devam etti.
Benzer şekilde, keşif çağında, birçok efsanevi kaşif ve mürettebatı, genellikle yerel bitkileri yedikten sonra hastalandı ve öldü. Bölgesel bilgi ya da yerel bir rehber olmadan, kendilerini o bölgede güvende tutacak “öğrenilmiş davranışlardan” yoksundular.
DUYGU VE İÇGÜDÜLER
Ebeveynlerimizi, akrabalarımızı ve diğer türleri gözlemleyerek edindiğimiz öğrenilmiş davranışların yanı sıra, büyük şemada sadece bir memeli olduğumuzu unutmamalıyız. Bu nedenle, yediğimiz gıdalar söz konusu olduğunda bizi güvende tutan oldukça gelişmiş bir duyusal sisteme sahibiz.
Yeni bir meyve ya da bitki ile karşılaşıldığında, eğer şeker (karbonhidrat) açısından zenginse, doğal olarak ona ilgi duyardık, oysa bitki acıysa, ilk insanlar daha az miktarda örnek alırdı. Asitlik genellikle gerekli besinlerle ilişkilendirilir, bu da insanların bu tat profiline olan tercihini açıklayabilir.
Diğer hayvanlarda olduğu gibi - hem avcı hem de av - duyusal girdi karar vermede kritik öneme sahiptir. Parlak renkli böcekler genellikle yırtıcılar için zehirli olduğu sinyalini verirken, parlak renkli bir bitki genellikle tatlı meyve veya nektar taşıdığı anlamına gelir.
Dikenli veya sert bir dış yüzeye sahip bir şey, yumuşak, kolay erişilebilir veya “olgun” bir şeyden daha düşük bir yenilebilirlik seviyesine işaret edebilir. Bu kurallar her zaman doğru değildir (ananas, hindistancevizi veya acı biberleri düşünün), ancak genellikle diyet kararlarımıza rehberlik etmeye yardımcı olurlar - bugün bile!
İnsanların sonsuz bir deneme yanılma döngüsüyle hayatta kaldığına ve varlığını sürdürdüğüne inanmak zor olabilir, ancak bu konuyu aşırı basitleştirmek olur.