Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, erkek erkeğe geldiği mekanda dört saat vakit geçirdikten sonra çıkan Kaleli gazetecilerin, "Tükenmişlik sendromuna yakalandığınız söyleniyor doğru mu?" sorusuna İlker Kaleli kahkaha atarak soruları yanıtsız bıraktı.