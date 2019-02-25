Ünlü oyuncu, Bach'ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu önceki akşam sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video İlker Kaleli hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

MÜZİK TUTKUSU ÇOCUKLUKTAN

İlker Kaleli dünyanın en prestijli konservatuarlarından ‘London Academy of Music and Dramatic Art’ta aldığı oyunculuk eğitiminin yanı sıra müziğe çocukluk yıllarından itibaren hep önemli bir yer açtı. Sanatçının oynadığı dizi ve filmler için seslendirdiği şarkıların videoları Youtube’da milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam ediyor.