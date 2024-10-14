2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam, birçok ilke imza attı.

- İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

- Montella yönetimindeki Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan lider çıktı.

- Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

- Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 3 galibiyet aldı.

- A Milli Takımımız, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçı ev sahibi kazanırken, ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi sonlandırdı.