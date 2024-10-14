İlklerin hocası: Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran ay-yıldızlılar, ilk 2 sırayı garantiledi
2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam, birçok ilke imza attı.
- İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
- Montella yönetimindeki Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan lider çıktı.
- Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.
- Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 3 galibiyet aldı.
- A Milli Takımımız, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçı ev sahibi kazanırken, ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi sonlandırdı.
- A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ayrıca, Letonya'yı da iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi.
- Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında güçlü rakibini 1-0 yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatistan'a ilk kabusu yaşatmış oldu.