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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İlklerin hocası: Vincenzo Montella - Futbol Haberleri

        İlklerin hocası: Vincenzo Montella

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran ay-yıldızlılar, ilk 2 sırayı garantiledi

        Giriş: 14.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:10
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        İlklerin hocası
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        2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam, birçok ilke imza attı.

        - İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

        - Montella yönetimindeki Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan lider çıktı.

        - Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

        - Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 3 galibiyet aldı.

        - A Milli Takımımız, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçı ev sahibi kazanırken, ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi sonlandırdı.

        - A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ayrıca, Letonya'yı da iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi.

        - Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında güçlü rakibini 1-0 yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatistan'a ilk kabusu yaşatmış oldu.

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