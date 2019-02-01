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"Çocuk düşündük ama olmadı. Denemelerimiz oldu, tedavi gördük. 7 sene bayağı uzun bir zaman tedavi için... Şimdi ara verdim. Vücudum yoruldu artık. Kendimi toparlamam lazım. 3 tane ayrı doktorla devam ettim. Hayırlı evlat olsun diyorum artık. O yüzden beklemeye geçtim..."