İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp, bestelenen "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü.

Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.İlköğretim öğrencilerinin seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Sevgin her an kalbimdeÇok yaşa Tayyip dedeSeni çok seviyoruzÇok yaşa Tayyip dedeVatanını çok seven, bizler için didinenDüşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dedeMinik kalbim seninleDik dur sakın eğilme, vatanıma sahip çık düşman her an tetikteTablet, kitap dağıttın

Bizi hep öne aldınÖnce çocuklar dedinBizi sen ne çok sevdin

Hasta olmak istemem, hastaneyi hiç sevmem, Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmemOn beş Temmuz bir destan Tayyip dedem başkomutanO gerçek bir kahramanÇelik yürekli kalkanMutlu, mesut yaşamak, koşup oyun oynamakTek dileğim Allah’tan, vatanımda yaşlanmak"