Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar oldu?

        MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar oldu?

        İlk ve ortaöğretim öğrencilerini ilgilendiren İOKBS sınavının başvuruları 1 Mart itibarıyla tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanmasına ve sınav tarihine çevirdi. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin detayların bulunduğu klavuz Ocak ayında yayınlanmıştı. Aylar süren emeğin ve çalışmanın karşılığını almak için gün sayan öğrenciler bu klavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda sınava giriş için son hazırlıklarını yapıyor. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ilan edildi mi? İşte detaylar...

        2

        İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

        İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin gireceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular 13 Şubat'ta alınmaya başlanmış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sınava giriş yerlerinin belli olması için bekleyişe geçti.

        Sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün öncesinde "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        3

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        1 Mart'ta başvuruları tamamlanan bursluluk sınavının ne zaman olduğu büyük merak konusu. Bursluluk sınavı ne zaman diye merak edenler konu ile ilgili en net bilgiye MEB'in yayınladığı İOKBS başvuru klavuzu üzerinden ulaşabiliyor. Klavuzda açıklanana göre sınav 21 Nisan 2024'te saat 10'da gerçekleşecek. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.

        4

        BURSLULUK SINAVI SORU DAĞILIMI

        Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.

        9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.

        5

        2024 BURSLULUK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

        2024 yılı için İOKS bursluluk ödemelerinin ne kadar yapılacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yaptığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!