BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

1 Mart'ta başvuruları tamamlanan bursluluk sınavının ne zaman olduğu büyük merak konusu. Bursluluk sınavı ne zaman diye merak edenler konu ile ilgili en net bilgiye MEB'in yayınladığı İOKBS başvuru klavuzu üzerinden ulaşabiliyor. Klavuzda açıklanana göre sınav 21 Nisan 2024'te saat 10'da gerçekleşecek. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.