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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler sınava katılabilecek. İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. İşte İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı tarihi....