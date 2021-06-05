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İlkokul öğrencisi çocuklar, yetişkinlere doğayı korumanın önemini anlattı

Bakırköy'deki Behramağa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 11 çocuk, "Bir Dünya Hayal Et" projesi kapsamında sokaklarda yetişkinlere doğayı korumanın önemini anlattı.

İlkokul öğrencisi çocuklar, yetişkinlere doğayı korumanın önemini anlattı
AA

Türkiye ve dünyada yaşanan çevre sorunlarından yola çıkan Bakırköy'den 2, Tekirdağ Çorlu ve Kütahya'dan birer ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, "Bir Dünya Hayal Et" adlı proje geliştirdi.

Çevre duyarlılığın artırılması ve çocukların hayal dünyasını geliştirmek amacıyla hazırlanan projede öğrencilerden gelecekte nasıl bir dünya hayal ettikleri ile ilgili çalışmalar yapması istendi. Öğrenciler, doğayı korumanın önemini anlatan yazılar yazdı, resimler çizdi. Bu çalışmalar okulların panolarına asıldı ve internet ortamında paylaşıldı.

Öğrenciler daha sonra doğayı korumanın önemini anlatan broşür ve afişler hazırlayarak, bunları dağıtmak üzere Dünya Çevre Günü dolayısıyla sokaklara çıktı.

Bu kapsamda Bakırköy'deki Behramağa İlkokulu 2. sınıf öğrencileri de sokaklara çıkarak hazırladıkları afişleri vatandaşlara verdi ve konuya ilişkin bilgilendirme yaptı. Esnafı da ziyaret eden öğrenciler, iş yerlerinin vitrinlerine afiş astı.

Öğrencilerin bu çalışması vatandaşlar ve esnaftan alkış aldı.

- "Yeni nesiller için daha güzel bir dünya istiyoruz"

Bakırköy Behramağa İlkokulunda projeden sorumlu öğretmen Nilgün Mavili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları dünyanın durumu hakkında öğrencileri fikir sahibi yapmak istedikleri için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin gelecekte nasıl bir dünya hayal ettikleri ile ilgili çalışmalar yaparak, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin sorumluluk almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Mavili, "Ekolojik farkındalığın, duyarlılığın artırılması ve çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirmek adına proje tasarladık." dedi.

Projeye 15 öğrencinin katıldığını dile getiren Mavili, "Çok da özverili çalışıyorlar. Proje kapsamında öncelikle çevre kirliliği üzerinde tespitlerde bulunduk çocuklarımızla birlikte. Önce çevre sorunlarını tespit ettik. Sonra bunlara çocuklar çözümler önerdiler. Dijital platformlarda panolarımızı düzenledik. Yeni nesiller için daha güzel bir dünya istiyoruz. 'Bir dünya hayal et' diyerek hayallerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Mavili, projelerini daha iyi tanıtmak, yaygınlaştırmak, yansımalarını artırmak amacıyla öğrencilerin hazırladıkları broşürleri dağıttıklarını ve mahalle esnafına etkinlik hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

- "Projemiz bizlere doğayı kirletmenin kötü olduğunu öğretecek"

İlkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ada Nevra Tak, proje kapsamında çevreyi korumakla ilgili çok sayıda mesaj hazırladıklarını ve resim yaptıklarını söyledi.

Hazırladıkları sloganlarla yetişkinlere çağrıda bulunduklarına dikkati çeken Tak, "Siz yetişkinler çevreyi kirletiyorsunuz. Hatta biz de kirletiyoruz. Bu projeyle doğayı kirletmemeye çalışıyoruz. Projemiz bizlere doğayı kirletmenin kötü olduğunu, denizlere çöp atmamayı öğretecek." ifadelerini kullandı.

Tak, yetişkinlere ve arkadaşlarına uyarılarda bulanarak, her iki gruptan da doğayı korumayı unutmamalarını ve yerlere çöp atmamaları istedi.

- "Dünyamız daha da güzelleştirmeliyiz"

Aynı sınıftan 8 yaşındaki Belinay Afşar, insanlara bu afişlerle mesaj vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onları okuyup, onlara mesaj vermiş olacağız ve bize hak verecekler. O şekilde dünyamız tertemiz olacak. Ağaçlar, bitkiler mutlu olacak. Hayvanlar da öyle olacak. Dünyamız daha da güzelleşecek. O yüzden bunların hepsine dikkat etmeliyiz. Dünyamızı da güzelleştirmeliyiz. Her yere fidan dikerek daha fazla ağaç yetiştirmiş oluruz."

Aynı sınıftaki 7 yaşındaki Ekrem Karabulut ise hazırladıkları afişlerdeki mesajları okudu. Çevreyi korumanın önemine değinen Karabulut, şunları ifade etti:

"Elimizde bir dünya var. Onu iyi korumalıyız. Yazdıklarımı okuyarak bana yardım eder misiniz? Yerlere çöp atmayınız. Suyu tasarruflu kullanınız. Ekmekleri israf etmeyiniz. Kağıt, cam, plastik gibi atıkları ayrı geri dönüşüm kutularına atınız. Fabrika bacalarına filtre takınız. Yere çöp atanları uyarınız. Atık pillerinizi pil toplama kutularına atınız. Hayvanlara iyi davranınız. Büyüklere saygı gösteriniz, küçü kleri seviniz. Doğaya ve insana karşı vicdanlı, merhametli ve iyi yürekli olunuz."

- " Çok duyarlı bir proje"

Market işletmecisi Rıza Yılmaz, çocukların çok güzel bir proje hazırladığını söyledi.

Duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür eden Yılmaz, "Çok duyarlı bir proje. Herkese örnek olması dileği ile. Üzerimize düş en mesajları aldık. Herkese sorumluluk düşüyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.

Kasap Pınar Doğanlar ise çocukların çevreyi korumaya dair mesajlarını çok beğendiğini belirtti. Projeye öncülük edenlere teşekkür eden Doğanlar, "Buna kim ön ayak olduysa tebrik ediyorum. İlk önce de çocukları kutluyorum. Çünkü dünya ileride onların. Mesajları harika." diye konuştu.

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