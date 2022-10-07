İlkokulda 'doçent' öğretmen! 0:00 / 0:00

İHA

Şehitkamil ilçesi Edebali İlkokulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışman olarak görev yapan Fahrettin Korkmaz, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Öğretmenlik yaptığı esnada 2012 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında da doktora tezini tamamlayan Korkmaz, 2021 yılında ise doçent unvanını aldı. Akademik kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Korkmaz, Doç. Dr. unvanı ile Edebali İlkokulundaki görevine devam ediyor. Bir ilkokulda doçent unvanıyla görev yapan tek öğretmen olduğunu iddia eden Korkmaz, hayalinde ise üniversitede öğretim görevlisi olmanın bulunduğunu söyledi.

"YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAMI TAMAMLAYARAK DOÇENT UNVANINI ALDIM" Yıllar önce yüksek lisans ve doktora tezlerini tamamladığını söyleyen Doç. Dr. Korkmaz, “2010-2012 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisansımı tamamladım. Hemen arkasından da 2016 yılında eğitim bilimleri alanında doktoramı tamamladım. Daha sonrasında ise yurt içinde ve yurt dışında kitap çalışmalarım oldu. Kongrelere katılarak bildiriler sundum. Ulusal ve uluslararası düzeyde makalelerim üst düzeyde taranan indexlerdeki dergilerde yayımlandı. 2021 yılı Mart ayı itibarıyla da doçentlik unvanını aldım” dedi. "DOÇENT UNVANLI TEK ÖĞRETMEN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM" Bir ilkokulda görev yapan yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış tek öğretmen olduğunu iddia eden Doç. Dr. Korkmaz, “Bildiğim kadarıyla 1 milyon 200 bin öğretmen içerisinde doçent unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığında çalışan tek öğretmenim. Bu tarif edilemeyecek derecede insanı rahatlatan hoş bir duygu. İlk olmanın verdiği sevinçle mesleğime devam ediyorum” ifadelerini kullandı.