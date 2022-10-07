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İlkokulda 'doçent' öğretmen!

Gaziantepli Öğretmen Fahrettin Korkmaz, yüksek lisans ve doktora tezini tamamladıktan sonra doçent olarak ilkokulda görev yapmaya devam etmesiyle dikkat çekiyor. Bir ilkokulda doçent unvanıyla görev yapan tek öğretmen olduğunu belirten Korkmaz, hayalinde ise üniversitede öğretim görevlisi olmanın bulunduğunu söyledi

İlkokulda 'doçent' öğretmen!
İlkokulda 'doçent' öğretmen!
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İHA

Şehitkamil ilçesi Edebali İlkokulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışman olarak görev yapan Fahrettin Korkmaz, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Öğretmenlik yaptığı esnada 2012 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında da doktora tezini tamamlayan Korkmaz, 2021 yılında ise doçent unvanını aldı. Akademik kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Korkmaz, Doç. Dr. unvanı ile Edebali İlkokulundaki görevine devam ediyor. Bir ilkokulda doçent unvanıyla görev yapan tek öğretmen olduğunu iddia eden Korkmaz, hayalinde ise üniversitede öğretim görevlisi olmanın bulunduğunu söyledi.

"YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAMI TAMAMLAYARAK DOÇENT UNVANINI ALDIM"

Yıllar önce yüksek lisans ve doktora tezlerini tamamladığını söyleyen Doç. Dr. Korkmaz, “2010-2012 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisansımı tamamladım. Hemen arkasından da 2016 yılında eğitim bilimleri alanında doktoramı tamamladım. Daha sonrasında ise yurt içinde ve yurt dışında kitap çalışmalarım oldu. Kongrelere katılarak bildiriler sundum. Ulusal ve uluslararası düzeyde makalelerim üst düzeyde taranan indexlerdeki dergilerde yayımlandı. 2021 yılı Mart ayı itibarıyla da doçentlik unvanını aldım” dedi.

"DOÇENT UNVANLI TEK ÖĞRETMEN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Bir ilkokulda görev yapan yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış tek öğretmen olduğunu iddia eden Doç. Dr. Korkmaz, “Bildiğim kadarıyla 1 milyon 200 bin öğretmen içerisinde doçent unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığında çalışan tek öğretmenim. Bu tarif edilemeyecek derecede insanı rahatlatan hoş bir duygu. İlk olmanın verdiği sevinçle mesleğime devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR GENELDE HAYRETLE KARŞILIYOR"

Doç. Dr. unvanıyla ilkokulda göreve yaptığını duyanların ya da bilenlerin bu duruma çok şaşırdığını belirten Korkmaz, “Bu hikayeyi farklı ortamlarda paylaştığım zaman insanlar genelde hayretle karşılıyor. Genelde doçentlik unvanının üniversitelerde olduğunu düşünüyorlar. Ben MEB’de de bu işin yapılabildiğini insanlara göstermek istedim” şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMA HAYALİM VAR"

İleriki dönemlerde üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışma hayali olduğunu da açıklayan Doç. Dr. Korkmaz, “Üniversite ile ilgili olarak da farklı girişimlerim oldu. Uygun bir kadro tahsis edildiği zaman üniversiteye geçmeyi düşünüyorum. Çünkü akademik kariyer ve üniversitede öğretim görevlisi olmak hayalimi süsleyen bir şeydir. Ben 18 yıldır Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık olarak bir buçuk yıldır da doçentlik unvanıyla rehberlik ve psikolojik danışman öğretmeni olarak görevime devam ediyorum” diye konuştu.

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