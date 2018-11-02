Illichivets Mariupol - Arsenal Kyiv düellosu

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Illichivets Mariupol, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Arsenal Kyiv takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Illichivets Mariupol 17 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Arsenal Kyiv 7 puanda ve 12. sırada. Illichivets Mariupol, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arsenal Kyiv, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 268. İddaa'da Illichivets Mariupol kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Arsenal Kyiv kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Illichivets Mariupol son haftadaki Desna müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Arsenal Kyiv ise Inhulets karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Illichivets Mariupol, 8 gol attı ve 11 gol yedi.

Arsenal Kyiv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arsenal Kyiv, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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