Illinois kentindeki Trump Tower’a nehirden kaçak su çekme davası

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ABD'de Illinois eyaleti başsavcılığı, Chiacago nehrinden her gün izinsiz milyonlarca litre su çektiği iddiasıyla Trump International Hotel & Tower'a dava açtı.

Eyalet Başsavcısı Lisa Madigan, ayrıca otelin yasal zorunluluk olmasına rağmen nehirden su alınmasının balıklar üzerindeki etkisiyle ilgili herhangi bir değerlendirme çalışması yapmadığını söyledi.

'Karar siyasi'

Trump şirketler grubundan (Trump Organization) bir sözcü, kararın siyasi olduğunu öne sürdü.

Reuters'a göre sözcü Janet Isabelli, dava kararından "düş kırıklığına" uğradıklarını belirterek "Normalde bu tür konular, yönetim düzeyinde ele alınır" dedi.

Eyalet Başsavcısı Lisa Madigan, muhalefetteki Demokrat Parti'nin üyesi ve 2003'ten beri bu görevde.

Dava dilekçesi Salı günü, Cook bölge mahkemesine teslim edildi.

Dava dilekçesinde otelin havalandırma ve soğutma sistemleri için her gün nehirden 75 milyon litre su çektiği iddia edildi.

Bu tür sistemlerin, nehirdeki hayvanlara zarar verebileceği belirtilerek, federal yasalar uyarınca çevre etki değerlendirmesi yapılması gerektiği vurgulandı.

Ancak 2013'te istenmesine karşın Trump Tower, etki raporunu teslim etmedi.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan Trump Tower'ın "yasaları ihlal ettiğini" söylüyor.

Otelin havalandırma sisteminde kullanılan ısınmış suyun, nehre geri bırakılması için gerekli olan ruhsatın süresinin de Ağustos 2017'de dolduğu belirtiliyor.

Lisa Madigan, "Davayı, Trump Tower'ın yasaları ihlal etmeye devam etmemesi için açıyorum" dedi.

Başkan seçildikten sonra Trump'ın işlerini iki oğlu idare ediyor.

Ancak Trump, Trump Organization'daki hisselerini hala elinde tutuyor.

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