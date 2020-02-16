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İlmek ilmek iki yılda işlenen bindallılar "altın" değerinde - KASTAMONU



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kadınların bindallı işlemesi- Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in kadınlarla sohbet etmesi- Bindallılardan görüntüler- Bindallı işleyen ev hanımlarından Hatice Çiloğlu, Melahat Erzurumluoğlu ve Hacer Marulcu ile röportaj- Bindallı atölyesinin gönüllü öğreticisi Mücella Özbardak ile röportaj- Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile röportaj

İlmek ilmek iki yılda işlenen bindallılar "altın" değerinde- Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen kadınlar, hem bindallı kültürünü yaşatıyor hem de el emeği göz nuru dökerek gelir sağlıyor- Kadife kumaşlara, altına batırılmış özel iplerin işlenmesiyle yapılan bindallının fiyatı da yine "gremse" denilen altınla belirleniyorKASTAMONU (AA) - MEHMET ULUSOYLAR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir araya gelen kadınlar, geçmişi yüz yıllara dayanan "bindallı" kültürünü yaşatmanın yanı sıra gelir de elde ediyor.Tosya Kaymakamlığının tahsis ettiği lojmanda, yaşları 30 ile 60 arasında değişen 25 kadın, yöreye özgü birbirinden ağır motifleri ilmek ilmek işleyerek bindallı üretiyor.Kendileri, kızları ya da gelinleri için bindallı yapmak amacıyla bir araya gelen kadınlar, sipariş üzerine de bu yöresel kıyafeti hazırlıyor.Her detayı el emeği olan ve ince işçiliği dolayısıyla yaklaşık iki yılda bitirilebilen bindallının fiyatı ise "iki buçukluk" olarak da bilinen "gremse" altınla belirleniyor.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir grup ev kadınının kendisine gelerek üretim sürecine dahil olmak için yardım istediklerini söyledi.Kadınların, Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda bindallı kıyafetini işlemek için kurs aldıklarını belirten Pişkin, "Kadınlar, öğrendikleri bindallı sanatını hayata geçirmek istediklerini ama bunun için yer sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Benden bu konuda yardım istediler. Ben de bir kamu kurumuna ait boş durumdaki lojmanı hanımlar için tahsis ettim." diye konuştu.- "Ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar"Pişkin, kadınlara araç gereç ve malzeme konusunda ihtiyaç duydukları zaman destek olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:"Ev kadınlarımızın şehir hayatından uzak, taşranın kendilerine kültürel anlamda çok alternatif sunamadığı mekanlarda, toplumsal hayatta, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda entegrasyonlarının sağlanabilmesi, kendi aralarında sosyalleşme süreçlerinin hızlanabilmesi açısından çok önemli bir kazanım oldu. Ev hanımlarımız, hem kızlarının ve torunlarının çeyizini hazırlayıp hem de piyasadan aldıkları siparişleri değerlendirerek ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyor."- Bindallının fiyatı 20 bin lirayı buluyorAtölyede gönüllü öğretici Mücella Özbardak ise bindallı dışında seccade ve başörtüsü de yaptıklarını aktardı.Bindallıların çizimlerini kendisinin yaptığını anlatan Özbardak, "Arkadaşlarımız işliyor ve süslüyorlar. Burada el birliğiyle bindallı üretiyoruz." dedi.Kadife kumaşlara, altına batırılmış özel iplerin işlenmesiyle yapılan bindallının fiyatının ise yapan ve sipariş eden kişi arasında belirlendiğini ifade eden Özbardak, genellikle 4 gremse altın karşılığında yapıldığını, bunun da yaklaşık 20 bin lirayı bulduğunu kaydetti.Bindallı işleyen Melahat Erzurumluoğlu, atölyeye önce çocukları ve torunlarına çeyiz hazırlamak için geldiğini, sipariş üzerine de üretim yaptığını söyledi.Hatice Çiloğlu ise hem zamanı en iyi şekilde değerlendiklerini hem de üretim yaptıklarını vurguladı.Hacer Marulcu, 20 senedir bindallı yaptığına işaret ederek, "Aynı zamanda eskimiş bindallıları da tamir ediyorum. Bunların yanında, seccade, havlu başta olmak üzere benzeri işleri yapıyorum. Kızlarıma, torunlarıma ve gelinime bindallı yaptım. Şimdi de sipariş üzerine bindallı yapıyorum. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.