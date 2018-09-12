Ilves - Honka maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Ilves ile Honka, 13 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Ilves 40 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Honka 41 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Ilves, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Honka son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 514. İddaa'da Ilves kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Honka kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ilves önceki hafta IFK Mariehamn mücadelesinde 3-6 kazandı.

Honka, RoPS karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Ilves, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ilves, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Honka, dış sahada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Honka 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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