Ilves - PS Kemi maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Ilves ile PS Kemi, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 24 puanlı Ilves 7. sırada bulunuyor, PS Kemi 12 puana sahip ve 12. sırada. Ilves, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. PS Kemi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 377 kodlu maçı oynayanlar; Ilves galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, PS Kemi galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Ilves son hafta oynanan IFK Mariehamn maçında 0-1 kazandı.

PS Kemi ise KuPS Kuopio maçında 1-3 yenildi.

Ilves, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ilves, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

PS Kemi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. PS Kemi, 9 gol atarken 18 gol yedi.

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