Ilves - TPS Turku maç önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Ilves, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü TPS Turku takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Ilves 34 puanla 7. sırada, TPS Turku 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Ilves son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. TPS Turku son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 337 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ilves kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.10, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Ilves önceki hafta SJK Seinajoki mücadelesinde 2-3 kazandı.

TPS Turku ise VPS maçında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ilves, 12 gol attı ve 6 gol yedi.

TPS Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. TPS Turku, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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