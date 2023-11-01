Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.513,40 %-0,01
        DOLAR 28,3294 %0,10
        EURO 29,9298 %-0,08
        ALTIN 1.806,09 %0,05
        FAİZ 36,56 %3,98
        GÜMÜŞ GRAM 20,63 %-0,84
        BITCOIN 34.461,00 %-0,55
        GBP/TRY 34,4219 %0,00
        EUR/USD 1,0558 %-0,17
        BRENT 85,81 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 2.952,79 %0,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İmalat PMI 4 aydır düşüşte - İş-Yaşam Haberleri

        İmalat PMI 4 aydır düşüşte

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 48,4 olarak gerçekleşti. İmalat PMI 4 ay üst üste düşüş yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmalat PMI 4 aydır düşüşte
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSO Türkiye İmalat PMI anketinin ekim ayı sonuçları açıklandı.

        Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 49,6 olan manşet PMI, Ekim 2023’te 48,4’e geriledi ve üst üste dördüncü ay 50,0 eşik değerin altında kaldı.

        48,4 olarak ölçülen endeks, faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın ılımlı olduğunu gösterse de söz konusu yavaşlama PMI’ın 49,6 olarak ölçüldüğü eylül ayına kıyasla daha belirgin gerçekleşti. İmalatçılar ekimde iç ve dış talebin genel olarak zayıf seyrettiğini bildirdi. Bunun sonucu olarak toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri hız kaybetti. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek oranda kaydedildi. Yeni siparişlerdeki bu görünüme bağlı olarak üretim de ekim ayında gerilemeye devam etti. Böylece üst üste dört ay boyunca üretimde ivme kaybı gözlendi.

        REKLAM

        Ekimde istihdam yeniden düşüşe geçti ve bu durum 5 aylık genişleme sürecini sona erdirdi. Anket katılımcıları istifa ve emekliye ayrılmaların yaşandığına dikkati çekti. Çalışan sayısındaki azalmaya rağmen firmaların birikmiş işlerinde yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşü kaydedildi. Sipariş gereksinimlerindeki azalmanın sonucu olarak, imalatçılar satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarını da azalttı.

        Enflasyonist baskılar dördüncü çeyrek başında hafiflemeyi sürdürdü. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarında artış oranları üst üste üçüncü ay düşüş gösterdi. Fiyatlarında artış bildiren firmalar ise bunun büyük oranda liradaki değer kaybından kaynaklandığını belirtti.

        Rapora göre, takip edilen 10 sektör arasından sadece ikisinde üretim artarken istihdam çoğu sektörde düşüş gösterdi. Diğer yandan, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu son dönemdeki eğilimini sürdürerek çoğu sektörde ivme kaybetti.

        Hem yurt içi hem de uluslararası talepteki zayıflık nedeniyle yeni siparişler son bir yılı aşkın süredir ilk kez, izlenen tüm sektörlerde yavaşlama sergiledi. En belirgin yavaşlamanın kaydedildiği tekstil sektöründe düşüş son 12 ayın en yüksek hızına ulaştı. Yeni siparişlerde en hafif ivme kaybı ise gıda ürünlerinde gerçekleşti.

        REKLAM

        Üretimde en güçlü performans, önceki aya göre sınırlı bir artışın yaşandığı gıda ürünlerinde gözlendi. Böylece sektör son üç ay boyunca büyüme kaydetti. Ekimde üretimini artıran diğer sektör makine ve metal ürünler oldu. En belirgin yavaşlama ise tekstil firmalarında görüldü.

        Üretim gereksinimlerindeki azalmaya bağlı olarak firmalar ekimde de işe alım kararlarında temkinli davranmaya devam etti. Takip edilen on sektörden sadece üçünde istihdam hacmi arttı. Son beş ayın en yüksek artışını kaydeden makine ve metal ürünleri aynı zamanda istihdamını en hızlı genişleten sektör oldu. Öte yandan, üretim ve yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamda da en sert düşüş yine tekstil sektöründe gerçekleşti.

        SATIN ALMA FAALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ

        Ekimde takip edilen on sektörden sekizinde girdi maliyetleri enflasyonu geriledi. Makine ve metal ürünleri ile giyim ve deri ürünleri bu eğilimin istisnaları oldu. Girdi fiyatlarındaki en yavaş artış, yaklaşık dört yılın en düşük enflasyonunun ölçüldüğü makine ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşti. Maliyet enflasyonundaki gevşeme ve zorlu talep koşulları, ana metal firmalarının nihai ürün fiyatlarını son 32 aylık dönemde ilk kez düşürmelerine yol açtı. Tekstil firmaları da fiyatlarını azaltırken geriye kalan diğer tüm sektörlerde artışlar devam etti. Satış fiyatlarındaki en hızlı yükseliş gıda ürünlerinde kaydedildi.

        Ekimde satın alma faaliyetleri bir yılı aşkın süredir ilk kez tüm sektörlerde düşüş kaydetti. Takip edilen on sektör içerisinde en zayıf performans yine tekstil sektöründe gözlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Talep koşulları ekim ayında Türk imalat sektörünü yavaşlatan ana faktör olurken, firmalar üretimi destekleyecek ve istihdam düzeyini koruyacak hacimde yeni sipariş temin etmekte zorlandı. Diğer taraftan, enflasyon baskılarının hafiflemeye devam etmesi yakın dönemde daha elverişli bir talep ortamının oluşabileceği konusunda bir miktar iyimserlik sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki