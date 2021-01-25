Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti
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