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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti

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