İmalat sanayinde kapasite kullanımı düştü İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aralık ayında kasıma göre 0.2 puan düşerek yüzde 77.3 oldu

Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 0.2 puan düşerek yüzde 77.3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 77.5 oldu.