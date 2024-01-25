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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İmalatta kapasite kullanım oranı düştü - İş-Yaşam Haberleri

        İmalatta kapasite kullanım oranı düştü

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,3 puan azalışla yüzde 76,2'ye düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:13
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        İmalatta kapasite kullanım oranı düştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi.

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