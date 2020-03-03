İmam Hatipliler Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okudu

AA

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın zaferle sonuçlanması için öğrencilerin gece gündüz dua ettiklerini söyledi.Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve yapılan her saldırının karşısında durabileceğini ifade eden Şenol, "Geçen hafta İdlib'te şehitlerimiz oldu. Ülke olarak bu duruma çok üzüldük. Biz de imam hatipliler olarak şehit olan askerlerimize dualar ettik. Başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için de Fetih suresi okuyoruz, dualar ediyoruz Mehmetçiğimize." dedi.Dış güçlerin Türkiye'yi bölmek için farklı dönemlerde girişimlerde bulunduğunu ancak buna güçlerinin yetmediğini anlatan Şenol, zor günlerin birlikte aşılacağını kaydetti.Türkiye'nin geçmişten bu yana hep mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Şenol, "Türkiye coğrafya olarak çok güzel bir bölgede. Yüzyıllar önce olduğu gibi yine ülkemize göz dikenler var. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da da biz bu mücadeleyi verdik. Şu anda İdlib'de de bu mücadeleyi veriyoruz. Biz hakkı, adaleti üstün tutmayı bilen bir milletiz. Biz adalet için, mazlumların yanında olmak için oradayız." ifadelerini kullandı.