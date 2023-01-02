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En yüksek ve en düşük imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yıla girilirken gözler imam maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. 3 Ocak günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammı netleşecek. İmam maaşlarına ise memur maaşlarına yapılan zam oranında artış uygulanacak. İşte, 2023 en yüksek ve en düşük imam maaşı hakkında merak edilenler...

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  • İMAM MAAŞI 2023 | En yüksek ve en düşük imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İmam maaşlarına zam yapıldı mı?

    Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde camilerde imam olarak çalışanların gözü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur maaşlarına uygulanacak zam, son 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. İmam maaşları ise memurlara yapılan zam oranında artırılacak. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek imam maaşları...
  • İMAM MAAŞI 2023 | En yüksek ve en düşük imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İmam maaşlarına zam yapıldı mı?

    2022 İMAM MAAŞLARI NE KADAR?

    Temmuz ayında yapılan zammın ardından 5 bin 275 TL alan imam hatip maaşları 7 bin 482 TL'ye yükselmişti. 
  • İMAM MAAŞI 2023 | En yüksek ve en düşük imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İmam maaşlarına zam yapıldı mı?

    EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

    Vaizler ise en düşük 9 bin 3, en yüksek 12 bin 770 TL maaş alıyor. Emekli imam maaşlaır ise 5 bin 275 ile 7 bin 474 TL arasında değişiyor.
  • İMAM MAAŞI 2023 | En yüksek ve en düşük imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İmam maaşlarına zam yapıldı mı?

    2023 EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

    2023 yılı memur zammının belirlenmesinin ardından İmamların alacağı maaş da netleşmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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