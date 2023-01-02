EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

Vaizler ise en düşük 9 bin 3, en yüksek 12 bin 770 TL maaş alıyor. Emekli imam maaşlaır ise 5 bin 275 ile 7 bin 474 TL arasında değişiyor.