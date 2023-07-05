2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,55 oldu. 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında, 2023 Temmuz zammı ile 1/4 derecesine sahip vaiz maaşı 19 bin 487 TL oldu.

Ancak, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak.

Not: Bu yeni maaş tutarı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenmiştir. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.