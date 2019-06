Olay Konya’nın Ereğli İlçesindeki Sarıtopallı Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre, mahalledeki caminin imamı olan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Cumali Çelik, Ramazan ayında gençlere ve çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla bir proje geliştirdi. Müftülüğün izniyle sayısı 20’yi bulan genç ve çocuklara dini bilgiler vermeye başlayan imamın projesi destek bulup mahalle halkından takdir topladı. Çocukların camide çok gürültü yaptığını iddia eden bir kişi ise cami imamı ile namaz sonrası tartıştı.

Tartışmanın ardından evine geçen imam Cumali Çelik’in evi 4 kişi tarafından taşlandı. Kapıları tekmeleyerek içeriye giren şüphelilerin banyo kapısını da kırarak Çelik’i demir sopalarla eşinin ve çocuklarının önünde dövdüğü ileri sürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan 15 yıllık imamın burnunun kırıldığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, Faruk C., Sezai C., Sertaç C, İlker E. ve Emre S’yi gözaltına aldı. İmamın kendilerine hakaret ettiğini öne süren şüpheliler, Ereğli’de çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaya sert tepki gösteren Diyanet Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç, "Toplumun yol göstereni, örnek duruşuyla insana ve insanlığa rehber görevini üstlenen din görevlilerine yapılan saldırılar insana, insanlığa yapılan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.