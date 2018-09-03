SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Aydın haberleri
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > İmamlar şokta! Maaşlarına haciz konuldu! 'Alışveriş yapmadık' diyorlar ama...

Dolandırıcılar bu defa imamları hedef aldı

Ankara 14. İcra Dairesi’nden gelen haciz dosyası ile imamlar ne yapacağını şaşırdı. Bir kırtasiye firması, İslam Tarihi Ansiklopedisi adlı bir kitap alıp ücretini ödemedikleri gerekçesi ile başta Aydın’daki imamlar olmak üzere ülkenin değişik illerindeki imamların maaşına haciz koydurdu.

03.09.2018 - 12:10 | Güncelleme: İHA

Türkiye’de her gün yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Merkezi’ni Ankara Ostim OSB 1170 sokak gösteren bir metal ve kırtasiye firması, İslam Tarihi Ansiklopedisi adlı bir kitap alıp ücretini ödemedikleri gerekçesi ile başta Aydın’daki imamlar olmak üzere ülkenin değişik illerindeki imamların maaşına haciz koydurdu. Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen yazılarla olaydan haberdar olan imamlar dolandırıldıklarını anlayınca hukuk savaşı başlattı.

“29 TL GÖSTERİP, 8 BİN 053 TL HACİZ KOYDULAR"

İHA'nın haberine göre, hiçbir yerden alışveriş yapmadıklarını ve kimseye de borçlarının bulunmadığını belirten mağdur imamlar Efeler İlçe Müftülüğü’ne Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nden gelen maaş haciz dosyası ile şaşırdıklarını belirterek, “Çok ilginç bir dolandırıcılık olayı ile karşı karıya kaldık. Ankara OSTİM OSB 1170 sokakta bulunan bir firmadan adımıza 25 TL’lik kitap bedeli 4.50 TL’lik de kargo ücreti olmak üzere 29.5 TL’lik fatura kesilmiş. Bu borcu ödemediğimiz gerekçesi ile de sadece Aydın’da değil ülke genelinde pek çok imam ve müezzinin maaşına Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından haciz konulmuş. İşin ilginç yönü gözüken bir dosya üzerinden iki ayrı numara ile haciz işlemi başlatılmış. Avukatlar aracılığı ile gelen yazıları inceledik. İşin içinde ciddi bir dolandırıcılık olayı var. Gerek Maliye Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaşanan bu dolandırıcılık olayını el atmalarını istiyoruz” diye konuştular.



EFELER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MAAŞ MUTEMETLİĞİ'NE HACİZ YAZISI GÖNDERİLDİ

Daha önce hiçbir evrak ve bildiri gelmeden Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Müftülüğü’ne bazı imamların maaşının haczi için yazı geldi. Gelen yazı şaşkınlığa neden olurken, imamlar, ilgili İcra Müdürlüğü'nden gelen tek dosyanın iki ayrı numarası olduğunu ileri sürdüler. 24/11/2017 A seri 039560 seri numaralı fatura bedeli kağıt üzerinde 29,50 TL görünürken Efeler İlçe Müftülüğü'ne gönderilen haczin 8 bin 53 TL 50 Kuruş olduğunu belirten imamlar ciddi bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduklarını belirterek ilgililerden yardım istediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X