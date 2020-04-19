İmamlar, vatandaşların market ihtiyacını gidermenin yanında dini sorularını da yanıtlıyor - KIRKLARELİ

AA

Vefa Sosyal Destek Grubu, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeler ile dışarı çıkma kısıtlaması getirilen kronik hastalığı olan ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde görevli imamlar, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla oluşturulan listelerde yer alan hasta ve yaşlıları arayıp ihtiyaçlarını soruyor. Market listesini oluşturan imamlar, alışverişin ardından aldıkları ürünleri mahalleliye ulaştırıyor.Yardımları için imamlara teşekkür eden Kırklarelililer, hastalıkların sona ermesi için dua talebinde bulunuyor. Bu talepleri yerine getiren imamlar, dini soruları da yanıtlıyor.TOKİ Evleri Cami İmamı Remzi Ayna, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarı çıkmaları kısıtlananları her gün arayarak ihtiyaç listeleri oluşturduklarını söyledi.Siparişleri teslim ederken kendilerine yöneltilen dini soruları da yanıtladıklarını anlatan Ayna, "Bazı vatandaşlarımız da bizden dua istiyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yiyecek, içecek, sağlık ve gıdadan din ile ilgili konulara kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanın maddi ihtiyacı gibi manevi ihtiyacı da vardır." dedi.