İmamoğlu: Atom Karınca gibi çalıştım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı ile Pendik Sahil Etkinlik Alanı'nda halk buluşmasına katıldı.

Görev süresi boyunca ilçenin köylerine de hizmet götürdüklerini belirten İmamoğlu, metro çalışmalarını unutmadıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

"SİZE MAHCUP OLMAMAK İÇİN ATOM KARINCA GİBİ ÇALIŞTIM"

Belediye tarihinin en çok iş yapan dönemini yaşattıklarını ileri süren İmamoğlu, "Devletin resmi rakamları hiç yalan söylemez. Dönersin 25-30 sene öncesine, mesela kim en fazla izin yapmış bakarsın. Hani çok çalışıyor, ediyor, vesaire konuşuluyor ama söyleyeyim, birçok isimden çok çok daha az izin kullandım. Size mahcup olmamak için Atom Karınca gibi çalıştım." ifadelerini kullandı.

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Yatırımlarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı 5 yılını geçirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, sosyal politikalar ve adaletli yönetimde en başarılı dönemi geçirdiklerini savundu.

Pendik'te yeni dönemde yapacakları hizmetlerin detaylarını vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, "Bize 5 yıl verin, Tarık Başkan'la omuz omuza, Pendik'i bugünkü kaybolmuş kaderinden kurtaracağız. Pendik'i, İstanbul'un doğusunda, İstanbul'un kalbinin en hızlı attığı, insanlarını huzurlu kılan, pırlanta gibi bir yer yapacağız." diye konuştu.