İmamoğlu: Azınlık tarifini doğru bulmuyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kafkas Kültür Buluşmaları açılış programına katıldı. Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu daha sonra Kafkas folklor ekibinin dans gösterisine eşlik etti.

İmamoğlu, “Çünkü bir şehirde ya da bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek olan 'Kafkas Kültür Buluşmaları' açılış programına katıldı.

İmamoğlu, "Kafkas kültürünün o eşsiz güzelliğini daha iyi anlamak, daha yoğun yaşamak, daha güçlü paylaşmak için burada olacağız. İlerleyen yıllarda, çok farklı etkinliklerle de hem Kafkas kültürünün tanınmasına katkı sunacağını hem de farklı deneyimlerle çok enteresan açılımları bize sunabileceğini düşünüyorum. Ne mutlu ki biz, dünyanın en renkli, en bereketli coğrafyasında yaşıyoruz. Zaten Anadolu denince insanın aklına, direkt bereket geliyor. Anadolu'nun toprağı da bereketlidir, kültürel, manevi coğrafyası da bu anlamda bereketlilik taşır. Bu bereketlilik, tabii aynı zamanda çeşitlilikten de beslenir. Farklılıkların uyumundan beslenir. Anadolu, aynı zamanda acılarla da olgunlaşmış bir coğrafyadır. Bu yönüyle tarihi analiz ederken, bunu tamamen bugünün gücünü, kuvvetini, birliğini ve beraberliğini büyütmesi adına anlamak ve bu şekilde karşılamak gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.