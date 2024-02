İmamoğlu: Azınlık tarifini doğru bulmuyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kafkas Kültür Buluşmaları açılış programına katıldı. Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu daha sonra Kafkas folklor ekibinin dans gösterisine eşlik etti.

İmamoğlu, “Çünkü bir şehirde ya da bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek olan 'Kafkas Kültür Buluşmaları' açılış programına katıldı.

“İSTANBUL'DA BİRLİĞİMİZİN, DİRLİĞİMİZİN, KARDEŞLİĞİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAK İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

İmamoğlu, “Biz, İstanbul'daki bütün inançların, kültürlerin, etnik kökenlerin, yaşam biçimlerinin her yönüyle tanınması, tanıtılması ve eşitlikçi bir zeminde bu şehirde yaşadıklarını hissetmesini çok önemseyen bir yönetimiz. Zira ben, kendi bakış açımla, ki genelde literatürde de ‘azınlık’ diye tariflenen bir kısım grupları ya da halkları ya da kesimleri bu tarifle asla kabul etmiyorum. Çünkü bir şehirde ya da bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Çünkü her yaşayan insan, her yurttaşın bu ülkenin azınlık değil, asil vatandaşları ve asil halkları olduğunun da altını çizmek isterim. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz. Bu millet olma bilinci ve kavramı, özellikle son yüzyılda Cumhuriyetle birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün imza attığı, arkadaşlarıyla beraber kurduğu ve hep birlikte geliştirmekte yükümlü olduğumuz süreçte, güçlü birliğimizi ve beraberliğimizi arttıran, herkesi eşit kılan demokrasiyle de taçlanan değerli bir sürecin kişileriyiz, aktörleriyiz. Bu yönüyle Türkiye'nin özü ve özeti niteliğinde olan, İstanbul'da birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin gücüne güç katmak için de çaba içerisindeyiz. Elbette bu yöntemleri, bu buluşmaları bunun bir parçası olarak da görüyorum" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.