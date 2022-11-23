İmamoğlu'ndan Düzce depremi açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İmamoğlu: Bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor
ABONE OL

İmamoğlu'ndan Düzce depremi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da depremi ne zaman yaşayacağımıza dair bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

İmamoğlu: Bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor
DHA

Anadolu Yakası'ndaki M5 ile yapımı süren M8 ve M12 metro hatlarının kontrol merkezi, metro ağır bakım atölyesi, açık ve kapalı tren parklanma alanları ve trafo binalarının bulunduğu Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi bugün açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yerleşke ise adını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin'den aldı.

Ekrem İmamoğu törende yaptığı konuşmada, "Metro işini önemsiyoruz. Metro meselesi İstanbul'un hayati meselesidir. Bugün İstanbul'da neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. Bu Londra nüfusu kadar insan taşıyoruz demek. Fakat Londra'daki metro hattının 3'te 1'i kadar metro hattımız var. Dolayısıyla almamız gereken yol, bugüne kadar ihmal edilmiş, yapılmamış işler aslında önümüzde ne kadar devasa bir hedef bıraktığını ve koyduğunu hepinizi bilmesi gerekiyor" dedi. İmamoğlu, "Önceliğimiz İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un bütçesini israftan kurtarmak ve onu bereketli bir bütçe haline getirmek. Dünyada en çok metro yapan şehir haline gelmek önemli. Dünyada aynı anda en çok metro şantiyesini hareketli halde çalıştırmak önemli ama hiçbir kaynağı belli olmayan ya da bazılarının projeleri bile net olmayan aynı anda en fazla metro ihalesi yapan yönetim olmak aynı şey değil. İhaleyi yaparsınız, ama şantiye çalışmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un önceliklerinden bir tanesinin deprem meselesi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'da depremi ne zaman yaşayacağımıza dair bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla sabaha karşı Düzce'de yaşadığımız depremin endişesini ve korkusunu hep beraber yaşadık. Sabah 04.08'de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık. O an itibariyle hepimiz endişeyle süreci takip ettik 'acaba Düzce'den kötü bir haber alacak mıyız' diye kaygılandık. Eğer biz 5.9 şiddetinde bir depremin etkisiyle yoğun bir can kaybı konuşursak inanın tek bir görevli bile koltuğunda kalmaz. Bıraksın o işi gitsin" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Tık' uğruna genç kızı ağır yaraladılar!
GÜNDEM 'Tık' uğruna genç kızı ağır yaraladılar!
Yaban keçisi avına 256 bin lira ceza!
GÜNDEM Yaban keçisi avına 256 bin lira ceza!
Adıyaman'da yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu
Konya'da kan donduran cinayet! Uzaklaştırma kararı olan cani, karısını öldürdü! - Güncel haberler
GÜNDEM Uzaklaştırma kararı olan cani, karısını öldürdü!
HAARP gemisi nedir, yapay deprem oluşturur mu? HAARP Projesi etkileri nelerdir, deprem yaratır mı?
GÜNDEM HAARP Projesi etkileri nelerdir, deprem yaratır mı?
Öğretmenler Günü mesajları: Kısa, duygusal, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü canım öğretim mesajı ve sözleri
GÜNDEM Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
Deprem son dakika | Deprem anında gökyüzünde gizemli ışık hüzmesi!
GÜNDEM Deprem anında gökyüzünde gizemli ışık hüzmesi!
Hangi ilçeler il olacak? Çarpıcı iddia: Türkiye'de il sayısı kaç olacak?
GÜNDEM Çarpıcı iddia: Türkiye'de il sayısı kaç olacak?
Annesiyle birlikte otomobil çarpan küçük kız öldü
GÜNDEM Annesiyle birlikte otomobil çarpan küçük kız öldü
Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar öğretmenlere bedava mı?
GÜNDEM Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma tarifesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.