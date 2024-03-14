İmamoğlu: Masallar anlatanlara itibar etmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Ataşehir ve Ümraniye’de sürdürdü. Öğle saatlerinde Ataşehir’de Halk Sağlığı Merkezi açılışına katılan İmamoğlu daha sonra Ümraniye’de düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

İmamoğlu, “Biz milletin iradesi ile gelir, milletin iradesiyle gideriz. Bakın önünüzde sadece iki seçenek var. Siyasi hesaplarla, kurgularla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itibar etmeyin" dedi.

Fotoğraf: AA

"İNSANLARIMIZ ÜLKEMİZİ TERK ETMEK ZORUNDA KALIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Halk Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuştu. İmamoğlu, “Son yıllarda üzülerek tanık oluyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Özellikle yapılan yanlış politikalar on binlerce gencimiz gibi hekimlerimiz için de Türkiye'deki hayatı ve meslek icralarını zorlaştırıyor. Özellikle hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının bu güzel ülke için canla başla çalışan insanlarımız ülkemizi terk etmek zorunda kalıyor. Bu anlamda giderek eksiliyoruz."

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"Tıptaki geleneklerimizi, gücümüzü kaybediyoruz. Kalanların hayatı da hiç kolay değil. Her gün görüyoruz, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerini duyuyoruz. Bu beni çok derinden üzüyor. Bunun kadar kötü bir şey yok. Bu konudaki tedbirlerin alınması, bu konuda bir çözüm üretilmesi, özellikle merkezi idarenin, hükümetin gerekli yasal düzenlemelerle hekimlerimizin güvenliğini, özellikle can güvenliğini sağlama çağrısında bulunmak istiyorum. Ülkemizin bekasını gerçekten önemsiyorlarsa; sağlık gibi en önemli beka sorununu da daha fazla hasıraltı etmesinler. Çok güzel bir söz, insanı duygulandırıyor her zaman."