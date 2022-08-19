İmamoğlu, Moda İskelesi açılışına katıldı

DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Yenilenen Moda İskelesi ve Kütüphanesi Açılış Töreni'ne' katıldı. Konuşma yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Göreve gelirken İstanbullulara atıl olan iskeleleri, atıl olan deniz yapılarını en doğru bir şekilde hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Deniz ulaşımı İstanbul'un önemli bir meselesi. Az önce ben de Deniz Taksi ile geldim. Deniz ulaşımını yüzde 3.5 seviyelerinde devraldık. Sadece Boğaz'da ettirdiğimiz seferler ile yüzde 25 arttırdık. 50 Deniz Taksi'nin 50'sini de kendi tersanemizde ürettik. Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği tersanede ürettik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 150 Günde 150 Proje kapsamında 'Yenilenen Moda İskelesi ve Kütüphanesi Açılış Töreni' düzenlendi. Saat 20.00'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katıldı. Deniz Taksi kullanarak Moda İskelesi'ne gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. İBB Başkanı İmamoğlu iskelenin içerisine yapılan kütüphane ve kafeyi gezdi.

"50 DENİZ TAKSİ'NİN 50'SİNİ DE KENDİ TERSANEMİZDE ÜRETTİK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Göreve gelirken İstanbullulara atıl olan iskeleleri, atıl olan deniz yapılarını en doğru bir şekilde hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Deniz ulaşımı İstanbul'un önemli bir meselesi. Az önce ben de Deniz Taksi ile geldim. Deniz ulaşımını yüzde 3.5 seviyelerinde devraldık. Sadece Boğaz'da ettirdiğimiz seferler ile yüzde 25 arttırdık. 50 Deniz Taksi'nin 50'sini de kendi tersanemizde ürettik. Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği tersanede ürettik. Moda İskelesi Deniz Taksi'nin yanaşma iskelesi haline geldi. Marmara kıyısında Bostancı'dan başlayan hatta Maltepe üzerinden başlaması öngörülen deniz yolculuğunun mutlaka Moda'ya da uğrayarak devam etmesi için çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

"BOSTANCI DUDULLU HATTI BU YIL SONUNDA HİZMETE AÇILACAK"

İBB Başkanı İmamoğlu "Sultanbeyli'de tam gaz bir metro inşaatına devam ediyoruz. Yakında Bostancı-Dudullu metromuz hizmete açılacak. 14 kilometreye varan metro hattımızı bu yıl sonunda hizmete açacağız. Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımızı sıfır düzeyinde almıştık tam gaz devam ediyoruz. Sultanbeyli'de de tünel delici makinelerimizi aşağıya indirdik. O an 'Bugün daha mutluyum' dedim. İstanbul'umuzda bizden önceki yönetim döneminde şu söz söylenmişti 'Tabii ki size hizmet edeceğiz çünkü en fazla oyu sizden alıyoruz' denmişti. Sultanbeyli'ye hizmet ederken mutluluğum şundandı belki de en az oy aldığımız ilçelerden birisi olan Sultanbeyli'ye tam gaz metroyu yapan bir belediye başkanı almaktan mutluyum. İstanbul bu tadı aldı, bence bu eşitlikçi ilkeden asla vazgeçmeyecek" diye konuştu